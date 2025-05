A- A+

MUNDO Casa onde Papa Leão XIV viveu a infância vai a leilão por mais de R$ 1,4 milhão Imóvel fica no subúrbio de Chicago e abrigou o novo Papa durante os primeiros 14 anos de vida; licitações seguem até 18 de junho

A casa onde o Papa Leão XIV viveu sua infância, no subúrbio de Dolton, ao sul de Chicago, nos Estados Unidos, está em leilão com lance inicial de US$ 250 mil (o equivalente a R$ 1.416.250, na cotação atual). A venda, organizada pela Paramount Realty, termina em 18 de junho e promete atrair interessados por seu valor histórico e religioso.

Construída em 1949, a residência de dois andares ocupa um terreno de 460 metros quadrados, com área construída de 106 metros quadrados. No imóvel há três quartos, dois banheiros e uma sala de estar, e passou por uma reforma completa no ano passado — antes mesmo de se saber que havia abrigado um futuro Papa.





Segundo um dos empreiteiros responsáveis pela reforma, a casa era extremamente simples, com apenas um banheiro e janelas de vidro simples. A reforma incluiu a instalação de novas tubulações, janelas térmicas, piso laminado e a adição de um segundo banheiro, tornando a casa mais moderna.

A propriedade havia sido colocada à venda antes da eleição de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV, mas foi rapidamente retirado do mercado após a notícia de sua escolha no conclave. Agora, com o interesse renovado, a casa reapareceu no catálogo da Paramount Realty, que anuncia o leilão como uma chance de “possuir um pedaço sagrado de história”.

Nascido em Chicago, Leão XIV tem ascendência espanhola, nacionalidade peruana e pertence à Ordem de Santo Agostinho. Viveu na casa com os pais até os 14 anos, quando ingressou no seminário. A comunidade local chegou a sugerir transformar a residência em museu, mas por enquanto, a casa segue como propriedade privada, à espera do maior lance.

