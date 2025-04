Casa Santa Marta: Como é o lugar onde ficam os cardeias durante o conclave

A- A+

Com o translado do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro, a limpeza e a preparação da Casa Santa Marta para acomodar os cardeais participantes do conclave já foi iniciada. A residência onde Francisco viveu, chamada Domus Sanctae Marthae em latim, é, na verdade, o alojamento vaticano que João Paulo II mandou reformar para oferecer acomodações dignas aos cardeais que vinham a Roma para eleger um novo pontífice, já que até então eles costumavam ficar nessas ocasiões em celas pequenas, desconfortáveis e precárias.

A ordem para desocupar os quartos daqueles que residem habitualmente em Santa Marta — não apenas a chamada família papal, mas também figuras religiosas, prelados, embaixadores e outros inquilinos ocasionais — já havia sido emitida na terça-feira.

Na quarta-feira, com o translado do corpo do Papa, que estava no segundo andar, no quarto 201, as operações entraram em fase ativa. Envolve a desinfecção de toda a residência, a instalação de barreiras nas janelas para impedir qualquer contato com o exterior, a verificação da segurança eletrônica de cada cômodo e a preparação de tudo o que for necessário para uma estadia forçada de duração incerta.





Os cardeais comerão em espaços comuns, confessarão e terão momentos de oração, mas tudo isso deve acontecer longe de qualquer pessoa que não tenha feito um juramento de absoluta confidencialidade.

Além disso, as forças de segurança do Vaticano monitorarão o percurso que os cardeais eleitores devem fazer pelo menos duas vezes ao dia — manhã e tarde — para percorrer as poucas centenas de metros que separam a Piazza Santa Marta do "coração" do Vaticano, atravessando a Via delle Fondamenta e vários pátios até chegar ao pátio de San Damaso, de onde se acessa a Capela Sistina.

Antes da reestruturação ordenada por João Paulo II, que lhe deu a configuração atual, Santa Marta era historicamente um "lazareto" papal para doentes de cólera: um pequeno hospital localizado fora dos palácios apostólicos quando, no final do século XIX, o Papa da época temia que a epidemia de "doença asiática", como era chamada, chegasse a Roma.

Em 1884, por ordem de Leão XIII, o edifício de Santa Marta foi transformado em um “lazareto para acomodar as famílias papais e as dos bairros próximos de San Pedro”, com uma espécie de ambulatório e uma igreja dedicada justamente ao seguidor de Jesus.

Segundo o relato do Evangelho, os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro (amigo de Jesus que ressuscitou), frequentemente hospedavam Jesus Cristo em sua casa em Betânia, perto de Jerusalém, quando o Mestre visitava a Cidade Santa. E Marta, segundo as Escrituras, era quem mais cuidava dos cuidados práticos da casa como anfitriã.

A casa de Santa Marta também foi refúgio para muitos judeus durante os anos de perseguição nazi-fascista e para representações diplomáticas de países em guerra com a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. Finalmente, João Paulo II decidiu transformá-lo em uma "casa de conclave", com obras de restauração concluídas em 1998, após as quais se tornou o hotel que é hoje.

