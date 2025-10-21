A- A+

Ação Solidária Casa Vovó Bibia promove bazar com venda de itens doados pela Receita; saiba como ajudar Evento ocorre na sexta-feira (24) e no sábado (25), no Círculo Militar do Recife, na Boa Vista

Com o objetivo de arrecadar recursos para finalizar a compra de sua sede e realizar a manutenção de ações sociais da instituição, a Casa Vovó Bibia promove um Bazar Solidário na próxima sexta-feira (24) e no sábado (25), no Círculo Militar do Recife, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.

Para garantir a participação no evento, os ingressos para acesso ao bazar já estão disponíveis através da plataforma Sympla, no valor de R$ 25.

Os produtos, que foram doados pela Receita Federal, estarão com até 50% de desconto e serão divididos em cinco lotes durante os dois dias, das 10h às 20h.

O público poderá adquirir itens novos como smartphones, perfumes importados, eletrônicos, material de informática, roupas, jaquetas, equipamentos de pesca, maquiagens, som, vídeo e muito mais.







Com atuação para a mitigação da violência contra a pessoa idosa e no fortalecimento dos vínculos familiares há 21 anos, a Casa Vovó Bibia beneficia centenas de vidas de todas as gerações em sua sede, que está localizada no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Serviço - Bazar Solidário da Casa Vovó Bibia

Datas: 24 e 25 de outubro de 2025

Local: Círculo Militar do Recife – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807 – Boa Vista

Horário: 10h às 20h (divididos em cinco lotes)

Ingressos: Sympla

Veja também