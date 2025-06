A- A+

EDUCAÇÃO Casa Zero abre inscrições para curso gratuito de alfabetização exclusivo para mulheres Serão oferecidas quatro horas de aula por semana, com conteúdo adaptado ao público adulto, metodologias participativas e um ambiente acolhedor

A Casa Zero está com inscrições abertas para um curso gratuito de alfabetização voltado exclusivamente para mulheres adultas. Com início previsto para o dia 16 de junho e duração de sete meses, as aulas serão presenciais e acontecerão nas segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, na sede da instituição, na rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife, área central da cidade.

Voltado para mulheres a partir de 18 anos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, o curso faz parte do programa Energizar, fruto da parceria entre o Transforma Brasil e a Neoenergia. A proposta é ampliar o acesso à educação e fortalecer a autonomia feminina por meio da leitura e da escrita.

Alfabetização

Para Bárbara Cabral, gestora da Casa Zero, a alfabetização vai além do acesso à educação formal: é uma ferramenta de liberdade, autonomia e transformação social.

“Nosso objetivo é dar voz a mulheres que carregam histórias potentes, mas que, por falta de acesso à escolarização, foram silenciadas ao longo da vida”, destaca.

Serão oferecidas quatro horas de aula por semana, com conteúdo adaptado ao público adulto, metodologias participativas e um ambiente acolhedor. As vagas são limitadas, e a seleção será feita por ordem de inscrição, com prioridade para quem demonstrar comprometimento com a frequência.

Aos 54 anos, Edna Costa é aluna da primeira turma de alfabetização da Casa Zero. Após interromper os estudos aos 17 anos, ela viu no curso a chance de retomar um sonho antigo: concluir a escolarização e, futuramente, estudar gastronomia.

“A alfabetização não se resumiu ao ‘aprender o A e o B’. Foi uma leitura de mundo. Ampliou minha visão sobre mim mesma e sobre a vida”, relata.

Ferramenta de transformação

O impacto foi tão transformador que Edna decidiu iniciar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Sesi Vasco da Gama.

“O curso me deu coragem. Contamos com uma professora dedicada, que apoia todas as mulheres, inclusive aquelas que estiveram afastadas da escola por muitos anos. Foi um divisor de águas na minha vida, e sei que pode transformar a vida de outras mulheres também”, afirma.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp da Casa Zero, no número (81) 99185-7147. O canal também está disponível para tirar dúvidas e oferecer suporte durante o processo de inscrição.

