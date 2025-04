A- A+

Novidade Casa Zero chega a Olinda com apoio do setor privado e foco em transformação social A unidade será instalada no Shopping Patteo Olinda por meio de uma articulação entre a Rede Muda Mundo e parceiros da iniciativa privada, incluindo o próprio shopping

Olinda se prepara para receber a mais nova unidade da Casa Zero, iniciativa nacionalmente reconhecida por promover qualificação profissional, geração de renda e cidadania para quem mais precisa. A unidade será instalada no Shopping Patteo Olinda por meio de uma articulação entre a Rede Muda Mundo e parceiros da iniciativa privada, incluindo o próprio shopping.

A Prefeitura de Olinda soma-se ao esforço colaborativo com apoio à mobilização comunitária e mapeamento de demandas locais.O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (23), durante visita ao espaço onde a Casa Zero será implantada.

De acordo com Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, o momento marca mais um passo importante na consolidação de um modelo que une propósito social e inovação.

“A Casa Zero chega ao coração de Olinda como fruto de uma articulação com o setor privado, que acredita na potência da transformação social. Estamos muito felizes com a parceria com o Shopping Patteo que aposta no impacto positivo que essa iniciativa já tem gerado em outras cidades”, afirmou.

Esta será a quarta unidade do projeto, que já conta com espaços no Recife Antigo, na Várzea e em São Paulo, fortalecendo uma rede de impacto que já beneficiou milhares de pessoas em diferentes regiões do país.

Em Olinda, o espaço vai oferecer cursos, oficinas e mentorias voltadas especialmente a mulheres, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, com foco em empregabilidade e empreendedorismo.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, também celebrou a chegada da iniciativa ao município.

“Estamos muito felizes em apoiar esse projeto que, com protagonismo do setor privado, amplia as possibilidades de transformação para nossa população. A Prefeitura contribuirá identificando as demandas locais e facilitando o acesso das comunidades, reafirmando nosso compromisso com a inclusão e o desenvolvimento social”, destacou.

Na semana passada, a Casa Zero deu um passo histórico rumo à sua expansão nacional com a assinatura do protocolo de intenções entre a Rede Muda Mundo e o Governo de São Paulo.

O acordo, celebrado pelo CEO Fábio Silva e o governador Tarcísio de Freitas, prevê a criação da Casa Zero 011, que será instalada em dois imóveis no centro da capital paulista.

O novo espaço, localizado na mesma região do futuro Centro Administrativo do governo estadual, deverá entrar em funcionamento em até 15 meses. A proposta é oferecer cursos de capacitação, tecnologia, cultura e empreendedorismo para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

