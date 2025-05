A- A+

Capacitação Casa Zero oferece cursos gratuitos para população inscrita no CadÚnico; confira Com carga horária entre 60 e 80 horas, os cursos são voltados a quem busca empreender ou ingressar no mercado de trabalho

A Casa Zero, localizada no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (30) para três novas turmas gratuitas de qualificação profissional.

Os cursos, que começam na próxima segunda-feira (2), oferecem 30 vagas por turma nas áreas de Informática Básica, Design de Sobrancelhas e Recepcionista.

As inscrições são voltadas para pessoas a partir dos 18 anos, inscritas no CadÚnico, e podem ser feitas presencialmente na Casa Zero ou pelo link disponível na bio do Instagram oficial.

Com carga horária entre 60 e 80 horas, os cursos são voltados a quem busca empreender ou ingressar no mercado de trabalho. Além das aulas, os alunos recebem kits completos com materiais de prática (no caso do curso de Design de Sobrancelhas), apostila, ecobag e camiseta personalizada.

As atividades serão realizadas na sede da Casa Zero, na Rua do Bom Jesus, 237. Os horários das turmas são: 9h às 12h para Informática Básica, 9h às 13h para Design de Sobrancelhas e 13h às 16h para Recepcionista.



