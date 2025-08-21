Casa Zero implanta unidade em Olinda e inicia atividades com curso para pequenos empreendedores
A unidade fica no Shopping Patteo Olinda e já formou a primeira turma
A Casa Zero Olinda, iniciativa da Rede Muda Mundo, está em funcionamento no Shopping Patteo Olinda, oferecendo cursos gratuitos e qualificação profissional para moradores do município.
Esta é a quarta unidade do projeto, que tem como objetivo ampliar o acesso à formação cidadã, fortalecer o empreendedorismo e promover a inclusão produtiva nos territórios populares.
De acordo com a diretora executiva da Casa Zero, Návila Alencastro, a Rede Muda Mundo acredita que promover impacto social é abrir portas onde muitas vezes só existem barreiras
“A Casa Zero está em Olinda para construir pontes, formar redes de apoio e fortalecer quem empreende com coragem, mas precisa de oportunidade. Esse é só o começo de algo muito maior que queremos semear na cidade”, afirmou.
CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva considera fundamental a expansão do projeto para outros territórios.
"A expansão da Casa Zero para Olinda reforça a nossa estratégia de ocupar os territórios com ações concretas de empreendedorismo, formação e impacto social. A Rede Muda Mundo acredita que transformação se faz onde as pessoas estão, com soluções reais, construídas em rede e com o protagonismo de quem vive o território. Nosso compromisso é levar essas oportunidades para cada vez mais lugares e fortalecer quem sonha, realiza e resiste todos os dias", destacou.
A primeira turma da Casa Zero em Olinda concluiu a formação na semana passada, com 25 participantes certificados no curso “Técnicas de Vendas para Pequenos Empreendedores”.
A capacitação, promovida pela Rede Muda Mundo, foi realizada na Uninassau, localizada dentro do Shopping Patteo Olinda, e ofereceu cinco dias de aprendizado gratuito, entre os dias 11 e 15 de agosto, com foco na qualificação de moradores do município que já atuam ou desejam atuar no comércio local.
A próxima turma já está com inscrições abertas para o curso de Culinária com foco em Salgados e Doces, que acontece de 1º a 5 de setembro, proporcionando aprendizado prático e oportunidades reais de geração de renda.
Com informações de assessoria