Bairro do Recife Casa Zero promove evento natalino nesta segunda-feira (11) na Rua do Bom Jesus O 'Natal na Casa' terá Papai Noel, cantata e ceia natalina

A Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, promove a sua comemoração natalina nesta segunda-feira (11), a partir das 16 horas. Considerada o primeiro shopping sociocultural do Brasil, a instituição vai realizar o "Natal na Casa", evento que promete transformar o local em um cenário festivo e repleto de significado.

A celebração contará com a chegada do Papai Noel, cerimônia de Ação de Graças e ceia natalina. Com o objetivo de unir emoções, compartilhar alegria e fortalecer os laços comunitários, o evento é voltado para cerca de 400 convidados das comunidades do Pilar, Santo Amaro, Brasília Teimosa, Coque e Ilha do Joaneiro, simbolizando a solidariedade e a conexão comunitária cultivada ao longo do ano pela Casa Zero.

Além disso, haverá a apresentação de cantata natalina e pastoril, que prometem emocionar o público presente, promovendo um momento de celebração e confraternização. A Casa Zero também será o ponto de distribuição dos presentes de Natal obtidos por meio da colaboração com o Paço do Frevo e a Rede Globo Nordeste.

A entrega dos presentes será realizada pelo Papai Noel da Casa Zero em uma mobilização especial para as comunidades atendidas, reforçando a importância da solidariedade e do espírito natalino. A ceia natalina, por sua vez, será elaborada pelo Restaurante Fabbrique.

Para o fundador e CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, o evento reflete o compromisso da Casa Zero em oferecer momentos significativos, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando um momento especial no fim do ano.

"O 'Natal na Casa' reafirma o nosso compromisso não apenas com a geração de renda, mas também com a construção de uma comunidade coesa e solidária. Essa celebração singular busca não apenas entreter, mas também criar memórias, inspirar esperança e estimular o crescimento, destacando a importância de fortalecer os laços comunitários para além do aspecto econômico contínuo”, disse.

O evento é promovido em parceria com a Prefeitura do Recife, Recentro, Rede Globo Nordeste e Paço do Frevo, entre outras iniciativas privadas. Os convidados da festa são pessoas que participaram dos cursos de qualificação oferecidos pela Casa Zero ao longo do ano.

De acordo com Silva, os patrocinadores da iniciativa também devem participar da cerimônia. “A gente está convidando todos os patrocinadores, apoiadores, para serem voluntários porque nós vamos montar uma mesa com quase 400 pessoas oriundas das cinco comunidades que durante 2023 decidiram sair da sua casa, da sua zona de conforto, das suas próprias dificuldades, para buscar se qualificar, se capacitar para o empreendedorismo, para geração de renda, através de um dos programas da Casa Zero”, comentou.

O CEO da Rede Muda Mundo também falou sobre os planos para 2024. Segundo o empreendedor, a meta é multiplicar o alcance das ações promovidas pela Casa Zero e replicar a metodologia para outros estados.

“A gente vai continuar em 2024 fazendo aquilo que tem que ser feito. Durante 2023, que foi nosso primeiro ano, a gente ajudou, capacitou, qualificou, empoderou, deu a mão amiga, para quase 400 pessoas que foram buscar um dos programas da Casa Zero. Em 2024, nossos números são muito mais ousados, a gente vai multiplicar em 10 vezes o impacto do que aconteceu em 2023. Então, vamos para mais de 3 mil pessoas”, destacou.

Silva frisou, ainda, que o modelo deverá ser usado como franquia social. “Começamos atendendo só a comunidade do Pilar e agora estamos atendendo cinco comunidades. A Casa Zero virou uma franquia social, a gente vai transferir metodologia de tudo aquilo que a gente faz, e do jeito como a gente faz, para outras comunidades. Isso já está começando na Várzea e vai começar agora também em Campina Grande (PB). Então, a nossa meta para 2024 é chegarmos em mais cinco territórios com a metodologia da Casa Zero, para mudar territórios, mudando a vida das pessoas”, completou.

SERVIÇO

Natal na Casa

Data: 11 de dezembro

Horário: 16h

Local: Casa Zero - Rua do Bom Jesus, 237, Recife Antigo

