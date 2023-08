A- A+

Rio de Janeiro CasaCor Rio 2023 tem pré-abertura com renda de ingressos revertida para dois projetos sociais Evento da mostra de arquitetura e de decoração, no próximo sábado, terá valor de todas as entradas doado para a Associação Saúde Criança Responder e Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro (RIOinclui)

Antes de abrir as portas oficialmente para a temporada 2023, a CasaCor Rio promove uma pré-abertura neste sábado, dia 12, com tons de solidariedade. A mostra de arquitetura e de decoração vai reverter toda a renda obtida com a venda dos ingressos deste evento para dois projetos sociais: Associação Saúde Criança Responder e Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro (RIOinclui). A programação desta edição, realizada no Jardim Botânico, começa na próxima terça-feira, dia 15, e se estende até 15 de outubro.

Profissionais da arquitetura, do design de interiores e do paisagismo assinam os 42 ambientes que transformaram a Residência Brando Barbosa (Rua Lopes Quintas, 497), no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Com tema deste ano de Corpo&Morada, a inspiração foi enxergar a casa como uma extensão do corpo, colocando o lar como parte do equilíbrio para saúde e bem-estar. Num formato de hotel boutique, foram criadas muitas salas de convivência, suítes espaçosas e cabanas no jardim.

No evento de pré-abertura, a Sunset Party, o público encontrará bufê da Cooking, carta de bebidas da Woodwine e apresentação do cantor e compositor Tibi, do reality musical "Superstar", da TV Globo. Toda a renda será doada à Criança Responder, organização social que presta assistência a crianças e adolescentes atendidos pelo Hospital municipal Miguel Couto e pelo Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, e à RIOinclui, que há quase 40 anos apoia pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

O ingresso para o evento custa R$ 500 por pessoa + taxa de conveniência, e pode ser adquirido através da plataforma Sympla (aqui). Nos demais dias da mostra, o ingresso custa R$ 90, há opção de meia-entrada e de pacotes. A venda é feita através do site oficial da CasaCor Rio.

