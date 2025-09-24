A- A+

Relacionamento Casais de fim de semana: a nova tendência viraliza nas redes; veja como funciona a dinâmica Durante a semana, o foco é no trabalho e nos estudos, enquanto o amor acontece aos finais de semana, e somente nestes dois dias

O namoro ganhou uma "inovação", por assim dizer. Eles estão cada vez mais adeptos dos "Only Weekend Couples", também conhecidos como OWC. Neste modelo de relacionamento, a rotina é dividida de forma bem clara: de segunda a sexta, não há namoro.

Cada um segue sua rotina e vida com compromissos de trabalho, cada um em sua própria casa, focado em estudos, amigos ou lazer individual, e então, aos finais de semana, eles se encontram e passam os dois dias juntos, reservados para o afeto e intimidade.

Segundo especialistas, esse formato valoriza a independência de cada um e o espaço próprio, sem abrir mão do amor. Segundo eles, isso pode diminuir brigas comuns de rotina ou de tarefas domésticas que acabam sendo comuns em relacionamento do dia a dia.



Os casais que aderem a este novo tipo de relacionamento afirma que o resultado é: mais leveza, menos pressão e finais de semana cheios de energia e cumplicidade. Além disso, pode ajudar a manter um equilíbrio saudável.

Especialistas em comportamento apontam que esse modelo pode fortalecer a relação para quem valoriza a autonomia e precisa de espaço individual. No entanto, também pode ser desafiador para pessoas que sentem necessidade de contato diário ou têm expectativas mais tradicionais sobre o relacionamento.

Veja também