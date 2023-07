A- A+

RIO DE JANEIRO Casal acusado de sequestrar e registrar recém-nascido tem prisão preventiva decretada Fabíola teria se aproximado da mãe do bebê, quando esta ainda estava grávida, ganhando a confiança dela, antes de levar a criança

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante em preventiva, neste domingo (02), do casal suspeito de sequestrar um recém-nascido. André Correa Caetano e Fabíola Santos da Silva foram presos na última sexta-feira (30), depois de terem enganado a mãe da criança.

De acordo com informações do processo, Fabíola teria se aproximado da mãe do bebê, quando esta ainda estava grávida, na Maternidade Municipal Carmela Dutra. Após o parto e ganhando a confiança da mãe, Fabíola levou a criança.

A investigação teve início no dia anterior, quinta-feira, depois de informações de que o recém-nascido, então com apenas dois dias de vida, tinha sido sequestrado. Os agentes apuraram que o casal teria furtado a carteira de identidade da mãe e a declaração de nascimento e, com esses documentos, o homem registrou a criança como se fosse seu pai.

"Valendo-se desta fragilidade e utilizando-se de outros artifícios, tais como doação de roupas e alimentos, a conduzida foi ludibriando a vítima e ganhando sua confiança, de modo que conseguiu ficar como acompanhante no dia do parto e durante toda a internação, até a alta hospitalar", explicou a magistrada, em sua decisão.

Após a prisão, o bebê foi devolvido à mãe. A 24ª DP apura qual seria o destino do recém-nascido e se o casal já teria participado de outros casos com as mesmas características.

Veja também

ACIDENTE Queda de avião em campo de golfe deixa um morto, nos EUA