Drogas Casal de espanhóis é pego com mais de R$ 1 milhão em pasta base de cocaína no Aeroporto do Galeão Entorpecentes estavam escondidos nas bagagens despachadas pela dupla, que responderá por tráfico internacional de drogas

Agentes da Receita Federal apreenderam quase 10 quilos de pasta base de cocaína com um casal de espanhóis na madrugada desta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. A quantidade de entorpecente é avaliada em R$ 1,16 milhão.

A dupla foi encaminhada para a Polícia Federal e responderá por tráfico internacional de drogas.

A descoberta se deu durante uma fiscalização de rotina.

Ao todo, oito pacotes com pasta base de cocaína, que estavam escondidos, foram encontrados nas malas dos passageiros, que haviam sido despachadas. O casal vinha de Bogotá, na Colômbia.

Após a realização do narcoteste, foi confirmada a presença da droga.

De acordo com a Receita, a atuação do órgão sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.

