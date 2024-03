A- A+

DE FARDA E TUDO Casal de ex-alunos faz ensaio pré-casamento em escola estadual no Recife onde se conheceram Vídeo que mostra os bastidores do clique viralizou nas redes sociais. Os dois sobem ao altar no fim de abril

Foi entre as salas de aula e os corredores da Escola Técnica Estadual (ETE) João Bezerra, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, que nasceu o amor de Marcelo Rodrigues e Débora Pinheiro, ambos com 30 anos atualmente.

Os ex-estudantes viralizaram com um ensaio fotográfico pré-casamento nas dependências da escola, onde se conheceram e começaram a namorar ainda adolescentes, em 2011, durante o 3º ano do Ensino Médio.

O vídeo do ensaio logo conquistou a internet e ganhou milhares de visualizações no Instagram e no TikTok — na rede social chinesa, o post chegou a mais de 1,4 milhão de visualizações e 173 mil curtidas. Para reviver os tempos de colégio, os dois voltaram ao local e vestiram a clássica farda da rede estadual para posar para as fotos e registrar parte dessa história de amor.

Os cliques, claro, usaram de muitas referências aos tempos que os pombinhos compartilharam na escola, com fotos com cadernos, bancas da escola, na sala de aula e nos corredores.

Débora conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Segundo ela, os dois começaram a estudar juntos em 2009, ainda no 1º ano do Ensino Médio, mas se aproximaram a partir de 2010, no 2º ano.

"Começou com uma brincadeira, ele era muito tímido e eu muito falante. E comecei a brincar com ele, essas coisinhas de querer dar beijinho, porque ele era bonito, era tímido e eu conquistando. Daqui a pouco estava apaixonada", lembra a noiva.

Na época, a escola ainda não era uma ETE, e os dois, que começaram o relacionamento em 2011 e este ano completam 13 anos juntos, estudavam em tempo integral.

A ideia do ensaio surgiu a partir de uma brincadeira de Marcelo. "Quando a gente foi fechar com as meninas da foto, a gente queria fazer algo em um local que fosse significativo. A gente pensou, pensou, pensou e, brincando, Marcelo disse: 'Vamos fazer no João Bezerra, vamos fazer na escola'", lembra Débora. Num primeiro momento, a ideia não passou de uma brincadeira, mas foi logo ganhando a preferência do casal.

"A gente riu, achou engraçado, mas depois foi amadurecendo a ideia, conversou com as meninas da foto, elas acharam o máximo. Conversou com a diretora do colégio e ela também adorou a ideia", completa a noiva. O ensaio foi feito num sábado, quando a escola não tinha aulas.

Clique mostra o casal ainda na escola, durante o Ensino Médio | Foto: Arquivo pessoal

A noiva também lembra que, na época da escola, ela e Marcelo contaram com amigos, que os apoiaram e formaram laços. "A gente também não deixou os estudos de lado. Isso [o relacionamento] foi mais um motivo de ir para a escola. Além de estudar, a gente estava indo para ver um ao outro", emenda Débora.

Atualmente, Débora trabalha como analista contábil e Marcelo é assistente administrativo, estagia em uma academia e faz o curso superior de Educação Física.

Casal tem 13 anos de relacionamento. Os dois sobem ao altar dia 27 de abril | Fotos: Cortesia

Repercussão

O vídeo do casal foi parar até nas redes sociais do Governo de Pernambuco. Débora, que diz ter compartilhado o vídeo como uma forma de inspiração para outros casais, lembra que não esperava toda essa repercussão.

"Vai fazer uma semana que coloquei no TikTok. Eu não sou uma pessoa muito das redes, que vive postando muita coisa. Eu coloquei mais para inspirar mesmo as pessoas e não tinha noção da proporção. A gente colocou o vídeo e ainda ia receber o link das fotos para selecionar e para as meninas tratarem as fotos. Até a diretora da escola está aguardando essas fotos", finaliza a noiva.

O casamento está marcado para 27 de abril. Os noivos vão subir ao altar para dizer sim e trocar as alianças na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

