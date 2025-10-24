Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VIOLÊNCIA

Araripina: casal de idosos é morto a pauladas após confusão de vizinhos

Uma terceira pessoa ficou ferida durante os ataques

Reportar Erro
Casal foi morto a pauladasCasal foi morto a pauladas - Foto: Reprodução

Uma confusão entre vizinhos, na Vila Jurema, em Araripina, Sertão de Pernambuco, deixou saldo de mortos e feridos, na noite da última quarta-feira (22).

Maria das Graças Matos Feitoza, de 64 anos, e Antônio Feitosa Silva, 63, morreram. Uma terceira pessoa ficou ferida.

O crime aconteceu na Rua Daniella Perez, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, e as vítimas haviam sido socorridas por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, antes mesmo da chegada do policiamento.

Um homem que seria o suspeito, aparentemente em surto psicótico, teria ameaçado e agredido um casal de idosos com pauladas, o que resultou na morte de ambos.

Um homem de 57 anos foi atingido na cabeça por golpes de faca, mas não corre risco de morte.

Leia também

• Perseguição no Recife termina com suspeito morto e três presos; dois usavam traje da "Casa de Papel"

• Família de trinitino morto em bombardeio dos EUA diz que ele ligou antes de embarcar

• Jovem goleiro é morto em Gana após cair em golpe de falso teste de futebol

Revoltadas com o ocorrido, vizinhos tentaram linchar o acusado, causando escoriações e lesões pelo corpo dele. Após ser agredido, o indivíduo se trancou dentro de casa e somente se entregou com a chegada da Polícia Militar.

Por fim, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local para a adoção das medidas cabíveis.

O que diz a PCPE?
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou as ocorrências como tentativa de homicídio e homicídio consumado. O autor foi autuado em flagrante delito e encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter