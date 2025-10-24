A- A+

VIOLÊNCIA Araripina: casal de idosos é morto a pauladas após confusão de vizinhos Uma terceira pessoa ficou ferida durante os ataques

Uma confusão entre vizinhos, na Vila Jurema, em Araripina, Sertão de Pernambuco, deixou saldo de mortos e feridos, na noite da última quarta-feira (22).

Maria das Graças Matos Feitoza, de 64 anos, e Antônio Feitosa Silva, 63, morreram. Uma terceira pessoa ficou ferida.

O crime aconteceu na Rua Daniella Perez, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, e as vítimas haviam sido socorridas por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, antes mesmo da chegada do policiamento.

Um homem que seria o suspeito, aparentemente em surto psicótico, teria ameaçado e agredido um casal de idosos com pauladas, o que resultou na morte de ambos.

Um homem de 57 anos foi atingido na cabeça por golpes de faca, mas não corre risco de morte.

Revoltadas com o ocorrido, vizinhos tentaram linchar o acusado, causando escoriações e lesões pelo corpo dele. Após ser agredido, o indivíduo se trancou dentro de casa e somente se entregou com a chegada da Polícia Militar.

Por fim, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local para a adoção das medidas cabíveis.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou as ocorrências como tentativa de homicídio e homicídio consumado. O autor foi autuado em flagrante delito e encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

