Casal desaparecido é encontrado morto em vala ao lado de crânio no litoral de São Paulo

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Duas mulheres, de 61 e 47 anos, foram encontradas mortas na tarde deste sábado, 18, em São Vicente, na Baixada Santista, nove dias depois de desaparecerem.



Os corpos de Ieda Aparecida Simplício Kojitani e Fabiana de Fátima Nogueira, que mantinham um relacionamento, foram achados enterrados em uma área de mata no bairro Samaritá e identificados por familiares.

De acordo com a Polícia Militar, na mesma vala onde as vítimas foram achadas, havia um crânio humano. A polícia ainda não sabe se o achado tem ligação com a morte do casal.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram requisitados exames periciais e necroscópico para as vítimas. O caso foi registrado como homicídio e morte suspeita. "Diligências prosseguem, visando o total esclarecimento dos fatos e identificação da autoria do crime", disse a pasta, em nota.



Ieda e Fabiana desapareceram na cidade de Praia Grande, onde moravam, no último dia 9 de julho. De acordo com o jornal A Tribuna, as duas saíram da casa de uma amiga na noite do dia 9 dizendo que tinham que "resolver um negócio", mas nunca mais foram vistas. Elas dirigiam o próprio carro, um Kwid branco, quando deixaram o local.



Os corpos foram descobertos após a Polícia Militar ser acionada pela ex-companheira de uma das vítimas, que havia recebido uma informação sobre o paradeiro dela.



Após receber a pista, a mulher e alguns familiares das vítimas foram ao local, identificaram uma área onde a terra estava remexida e cavaram até encontrar um dos corpos, que foi reconhecido pelas tatuagens.



A PM então foi chamada e encontrou o segundo corpo e o crânio. Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande (DIG) e uma equipe do Corpo de Bombeiros também participaram da operação.

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