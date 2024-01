Casal diz ter encontrado tomada espiã em suíte de resort em Porto de Galinhas; polícia investiga

A- A+

Um casal formado por uma professora e um comerciante procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na última segunda-feira (15), após ter encontrado uma tomada espiã (com câmera de filmagem) escondida na suíte do resort em que estavam, em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco. Ambos têm 36 anos e são de São Paulo.

O casal iniciou sua hospedagem no endereço no último sábado (13), e a suspeita surgiu quando não conseguiram utilizar uma tomada de parede que estava próxima da cama. Então, com a ajuda de uma lanterna, eles identificaram o objeto.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou o registro da queixa e disse que "um casal de turistas hospedou-se em um flat situado em Porto de Galinhas e, após alguns dias, constatou a presença de um dispositivo de gravação posicionado em frente à cama de casal. As investigações foram iniciadas e continuam em curso até a elucidação do caso".

Veja também

GRANDE RECIFE Jaboatão dos Guararapes inicia microchipagem de cães e gatos cuidados por protetores