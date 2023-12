A- A+

AGRESTE Casal é assassinado a tiros em Caruaru; vítimas estavam em moto com filho de 4 anos O menino não foi baleado, mas se machucou ao cair da moto, segundo a Rádio Liberdade

Um homem e uma mulher morreram após serem baleados, na noite de quinta-feira (21), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Os dois estavam com o filho, um menino de 4 anos, em uma moto quando foram atingidos.

O menino não foi baleado, mas se machucou ao cair da moto, e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo informações da Rádio Liberdade, a criança recebeu atendimento na UPA e foi liberada em seguida.

As vítimas foram identificadas como Lucas Eduardo da Silva, de 22 anos, e Solange Maria dos Santos, de 21. O duplo homicídio aconteceu no Loteamento Luar de Caruaru, que fica na zona rural do município.

O duplo homicídio foi registrado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru. "Após a realização da perícia, os corpos foram encaminhados para o IML da cidade e um inquérito policial foi instaurado", explicou a Polícia Civil, por meio de nota enviada nesta sexta-feira (22).

Outras informações serão repassadas após o fim do inquérito, segundo a polícia. O crime tem características de execução, mas a motivação será apontada pela investigação.

Veja também

guerra no oriente médio Israel tenta montar "quebra-cabeças" de violência sexual durante o ataque do Hamas