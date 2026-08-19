A- A+

Agreste Casal é detido e 584 animais silvestres são resgatados pela PRF em abordagem na BR 423, em Iati O motorista já havia sido detido outras quatro vezes com animais silvestres

Um total de 584 animais silvestres foram resgatados na noite da última terça-feira (18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Iati, no Agreste de Pernambuco. Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 27, que transportavam os bichos na carroceria de uma caminhonete, foram detidos.

O motorista já havia sido detido outras quatro vezes com animais silvestres. De acordo com a PRF, ele afirmou que havia adquirido os bichos na cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, para revender em Caruaru.

Abordagem

O casal foi abordado durante uma fiscalização da PRF no Km 140 da BR 423. Segundo a PRF, a caminhonete estava carregada com engradados de frutas. Porém, ao se aproximarem do veículo, os polícias perceberam a presença de alpiste e um cheiro de fezes de pássaros.

Ao verificar o compartimento de carga da caminhonete, encontraram 555 pássaros silvestres em gaiolas e uma caixa com 29 jabutis, por baixo dos engradados. Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

Entre as espécies de aves resgatadas, estão galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e outros. Foto: Divulgação/PRF.

As aves e os jabutis foram encaminhados ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), para serem cuidados e devolvidos à natureza.

O homem e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. Eles poderão responder por tráfico de animais silvestres, receptação, maus-tratos e associação criminosa.

Veja também