SEGURANÇA Casal é detido pela PRF com carro de luxo de apropriação irregular, cocaína e LSD na BR-101, na RMR O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paulista e poderá responder pelos crimes de apropriação indébita e porte de drogas ilícitas

Um casal que estava em um carro de luxo blindado foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto trafegava na BR-101, na segunda-feira (20), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O veículo estava com registro de apropriação irregular, e a passageira portava uma porção de cocaína e comprimidos de LSD.

Os supeitos foram detidos durante uma fiscalização. Ao abordar a Land Rover, ocupada pelo casal, a equipe constatou que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

Após consulta, foi constatada uma ocorrência de apropriação indébita (quando o criminoso se apropria da coisa alheia de forma ilícita), registrada no mês de março deste ano, em Maceió, Alagoas.

Em relação ao registro, o motorista afirmou que havia adquirido o carro após troca por um terreno na capital alagoana.

Com a passageira, foram encontrados pequenos pacotes, com uma porção de cocaína e dez comprimidos de LSD, um tipo de anfetamina, que estavam dentro da bolsa. A mulher afirmou que as substâncias seriam para consumo próprio.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paulista e poderá responder pelos crimes de apropriação indébita e porte de drogas ilícitas.

