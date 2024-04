A- A+

ACIDENTE Casal e filho em moto colidem com carro e morrem na Zona Rural de Agrestina; motorista foge do local A principal suspeita é de que o carro entrou na contramão da rodovia e surpreendeu as vítimas, que estavam em uma moto

Por volta das 20h30 dessa quinta-feira (4), um homem, uma mulher, de 32 e 27 anos, e o seu filho, de 4 anos, morreram em um acidente no Km 80,8 da BR 104, na Zona Rural de Agrestina, Agreste Central do Estado.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local, o casal estava em uma moto com a criança quando colidiu com um carro. O motorista fugiu do local antes da chegada das autoridades.

Ainda de acordo com a PRF, o casal estava de capacete, mas a criança não. A principal suspeita é de que "o carro entrou na contramão da rodovia" e pegou as vítimas de surpresa, que não conseguiram desviar e foram atingidos.

Em fotos divulgadas pela PRF, é possível ver que tanto a moto, quanto o carro, ficaram muito danificados, o que atesta a gravidade do acidente.

A Polícia Civil de Pernambuco, que também foi acionada ao local, vai investigar o caso. Segundo a corporação, "os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru e um inquérito policial foi instaurado".

