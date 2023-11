A- A+

GRANDE RECIFE Casal é morto a tiros na frente do filho de 4 anos em Moreno Testemunhas relataram que o menino tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Um homem de 24 anos e uma mulher de 27 foram mortos a tiros na frente do filho do casal, de 4 anos, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O crime aconteceu na noite de sábado (25) e foi registrado pela Polícia Civil na madrugada do domingo (26).

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que os primeiros relatos indicam que o casal estava dentro da residência quando desconhecidos chegaram e atiraram, fugindo em seguida.

Testemunhas relataram que o menino tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A criança não ficou ferida.

As vítimas foram identificadas como Mikaela Karen Moura de Araújo e Silas Henrique dos Prazeres Silva. Ainda não se sabe a motivação do crime e os suspeitos não foram presos.

"As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime", disse a Polícia Civil.

Os corpos dos casais foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

