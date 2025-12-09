Casal é morto e bebê fica ferido em ataque a tiros no Rio
Criança foi levada ao hospital, passou por cirurgia e está em estado gravíssimo
Um casal foi morto e um bebê ficou ferido na noite desta segunda-feira, 8, após um ataque a tiros contra o carro em que estavam na Avenida Brasil, em Campo Grande, na zona oeste do Rio O bebê foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A criança passou por cirurgia e está em estado gravíssimo.
De acordo com a Polícia Militar do Rio, o comando do 27º BPM (Santa Cruz) e do Batalhão de Vias Expressas foram acionados para a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Leia também
• Justiça mantém prisão de suspeito de roubo de obras de arte em SP
• Agro segurou economia em 2025, mas produtor deve enfrentar ano difícil em 2026, diz CNA
• Operação do MP prende quatro no RJ, entre eles policial civil suspeito de vazar informações
"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, segundo o comando do 27º BPM (Santa Cruz) e do Batalhão de Vias Expressas, policiais militares atuaram em apoio a uma ocorrência conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, na noite desta segunda-feira após o Viaduto Oscar de Brito, na Avenida Brasil. No interior do veículo havia um casal vítima de disparos de arma de fogo", disse a PM.