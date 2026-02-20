A- A+

ABANDONO Casal é preso após abandonar bebê em bueiro em MG; criança foi amamentada por PM Segundo avaliação médica, bebê estava desidratada, com sinais de insolação e em um quadro agudo de fome

Um casal foi preso na quinta-feira, 19, por maus-tratos e abandono de incapaz, após deixar a filha de 1 mês em um bueiro na cidade de Ibirité, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais

Conforme boletim de ocorrência, uma testemunha pegou a criança e a levou para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro de Petrolina, onde não foram constatados indícios de violência física ou sexual. Segundo a avaliação médica realizada na UBS, a bebê estava desidratada, com lesão genital, sinais de insolação e em um quadro agudo de fome.

A médica da UBS autorizou a policial militar Dieny Helem da Silva Valério, lactante, a amamentar a bebê, que estava "visivelmente faminta".

A testemunha informou à polícia que presenciou os pais da criança em discussão. Após o desentendimento, a mãe deixou a bebê no bueiro, disse ela.

Os pais da bebê foram ouvidos pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante delito do homem pelo crime de maus-tratos e da mulher pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz. Após os procedimentos de polícia judiciária, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

O Conselho Tutelar foi acionado e decidiu pela internação emergencial da bebê no abrigo São Francisco de Assis, localizado na mesma cidade. A investigação prossegue para a completa elucidação dos fatos com a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ibirité.

