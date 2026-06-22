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AGRESTE Casal é preso com 23,7 kg de maconha escondidos dentro de painel de carro na BR-423, em Cachoeirinha Os dois foram abordados por equipes da PRF de Garanhuns e do Grupo de Motociclismo, que realizavam uma fiscalização da Operação São João no quilômetro 37 da rodovia

Um casal que transportava 23,7 kg de maconha foi preso, na tarde de domingo (21), na BR-423, em Cachoeirinha, Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida dentro do painel do carro, que podia ser acionado por um dispositivo eletrônico.

O casal foi abordado por equipes da PRF de Garanhuns e do Grupo de Motociclismo, que realizavam uma fiscalização da Operação São João no quilômetro 37 da rodovia. De acordo com a corporação, ao chegarem perto do veículo, os policiais sentiram "um forte odor de maconha que saía do interior do automóvel".

A suspeita dos agentes aumentou ainda mais quando, durante a fiscalização, o casal apresentou contradições nos relatos. Ao fazerem uma busca detalhada no interior do veículo, os policiais encontraram um dispositivo eletrônico de trava na central de mídia.

"Após ativado através de um botão, o equipamento se soltou e revelou um compartimento oculto no painel, onde estavam escondidos 29 tabletes da droga", completou a PRF.

Casal escondia 29 tabletes de maconha dentro de carro. - Foto: PRF/Divulgação

O homem e a mulher foram encaminhados junto com o entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. Segundo a corporação, "eles poderão responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão".

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