Droga Casal é preso com 260 kg de supermaconha em motel na Cidade Universitária, no Recife Segundo a Polícia Federal, esta é a maior apreensão da droga em Pernambuco

Um homem de 34 anos e uma mulher, de 28, foram presos com 260 kg de supermaconha em um motel, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, na noite dessa quinta-feira (9).

De acordo com a Polícia Federal, esta é a maior apreensão da droga em Pernambuco.



Investigações realizadas pela Delegacia de Repressão às Drogas identificaram que um homem, suspeito de tráfico de entorpecentes e que já foi preso por roubo em 2017, estaria saindo do Sertão do Estado em direção ao Recife transportando a droga em um veículo modelo Fiorino.



Diante das informações, equipes de policiais federais que se dirigiram aos principais pontos de acesso à Capital pernambucana para identificar e abordar o traficante.



Os agentes localizaram o veículo em que ele estava entrando em um motel na Cidade Universitária.



Por volta das 21h, o condutor da Fiorino foi abordado pelo efetivo na saída do estabelecimento. Uma quantidade da supermaconha foi encontrada embaixo do banco do motorista.

No quarto onde ele esteve, foram encontradas dezenas de pacotes laminados com maconha, embalados a vácuo.



Uma mulher que estava no estacionamento no motel, em outro veículo com drogas, também foi presa.

Ao todo, foram encontrados 384 pacotes com um peso bruto de 260 kg de supermaconha.

A corporação destaca que a supermaconha é produzida a partir do cruzamento genético e do cultivo hidropônico da planta Cannabis sativa e possui feitos mais potentes e nocivos ao cérebro do que a maconha tradicional.



O homem, natural de Floresta, no Sertão, e a mulher, vendedora de espetinho, residente no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, e que estava grávida de sete meses, informaram que receberiam R$ 3 mil, cada, para realizar o transporte da maconha para a capital pernambucana.



A dupla, que não deu detalhes sobre quem receberia a maconha, foi presa em flagrante e encaminhada para a sede da Polícia Federal no Recife, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação.

Caso sejam condenados, eles poderão pegar penas que variam de três a 25 anos de prisão.

