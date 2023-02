Casal é preso em Boa Viagem suspeito de extorsão e lesão corporal; turista é uma das vítimas

A- A+

Um homem de 25 anos e uma mulher de 23 foram presos em flagrante, nessa segunda-feira (6), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, suspeitos de extorsão, lesão corporal e roubo.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos foram encontrados após as equipes receberem a informação de que um turista, que não teve o nome e idade divulgados, havia sido mais uma vítima da dupla.

Após diligências, o casal foi encontrado em um apartamento em Boa Viagem. O imóvel era usado para cometer parte dos crimes.

No local, os policiais encontraram um soco inglês, uma máquina de choque, três canivetes, uma algema, seis máquinas de cartão, três aparelhos celulares, um relógio e um veículo.

O casal foi autuado por associação criminosa, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, lesão corporal, roubos e resistência. O caso foi registrado da Delegacia de Boa Viagem.

