Agreste Casal é preso em flagrante com drogas e munições em residência no Alto do Moura, em Caruaru A prisão em flagrante ocorreu nessa segunda-feira (22)

Um casal foi preso em flagrante com drogas e munições em uma residência no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizaram diligências durante alguns dias até chegarem aos suspeitos.



A prisão em flagrante ocorreu nessa segunda-feira (22), na casa do casal. No local, a polícia encontrou 10,1 kg de maconha, 220g de cocaína, sete munições calíbre 380 e uma balança de precisão.



O homem de 32 anos e a mulher de 26, que não tiveram os nomes divulgados, foram autuados por tráfico de drogas, assossiação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.



Eles foram levados para a delegacia da área, onde passarão por audiência de custódia.

