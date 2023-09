Mãe e padrasto são presos em Olinda por torturar criança de sete anos; casal apanha ao ser detido

A- A+

A mãe de um garoto de sete anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) no último sábado (9), junto com o companheiro dela, por praticarem tortura contra a criança. O caso aconteceu na Ilha de Santana, conhecida como Ilha do Rato, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.

Ela tem 22 anos e o padrastro do garoto, 27. Eles não tiveram seus nomes divulgados.

No momento em que foi detido, o casal acabou agredido por populares e precisou ser encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce. Após alta médica, a mãe e o padrasto foram encaminhados à Delegacia do Varadouro.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada após uma denúncia de maus tratos e abandono de incapaz. No local, encontraram o garoto com marcas de machucados por todo o corpo. A mãe teria confessado a violência.

