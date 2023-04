Casal é preso em Paulista com armas, drogas e munições escondidas em bolsa de bebê

Duas armas, munições e drogas foram encontrados em uma bolsa de bebê durante uma operação contra o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo realizada nesta quarta-feira (5), na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o material ilícito foi encontrado na residência de um casal alvo da operação, que cumpriu oito mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão domiciliar.



As investigações, iniciadas em outubro de 2021, identificaram que o grupo atuava nas cidades de Paulista, Abreu e Lima e Olinda.

Na casa do casal, em Paulista, a polícia encontrou celulares, drogas, munições, dinheiro em espécie e duas armas, sendo estes últimos objetos em um local inusitado: dentro de uma bolsa de bebê.

"No guarda-roupa do casal, havia um compartimento que era de uso exclusivo para materiais do bebê, com fraldas, roupas, objetos de higiene pessoal. No final do compartimento, tinha a bolsa de um bebê. Nela, estavam duas armas de fogo, munições e parte da droga apreendida", afirmou o delegado José Custódio, responsável pelas investigações.