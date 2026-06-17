Casal é preso no Rio por falsificar alvarás para soltar traficantes
Ação ocorreu na cidade de Itaboraí, região metropolitana do estado
Policiais federais prenderam nessa terça-feira (16) um casal foragido da Justiça, acusado de associação criminosa e falsificação de documento público. Eles estavam na cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro .
Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé cumpriram dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
A investigação aponta para uma organização criminosa especializada em falsificar alvarás de soltura, usados para liberar presos no estado do Rio.
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Entre os beneficiados pelo esquema está um dos maiores traficantes de armas do país, condenado a 27 anos de prisão, além de outros condenados por crimes graves, que tiveram a soltura efetivada com base em documentos judiciais falsos.
Depois de cumprimento da prisão em flagrante, o casal foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal, enquanto aguarda julgamento.
A dupla responderá pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no durante as investigações.