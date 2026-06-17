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RIO DE JANEIRO Casal é preso no Rio por falsificar alvarás para soltar traficantes Ação ocorreu na cidade de Itaboraí, região metropolitana do estado

Policiais federais prenderam nessa terça-feira (16) um casal foragido da Justiça, acusado de associação criminosa e falsificação de documento público. Eles estavam na cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro .

Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé cumpriram dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A investigação aponta para uma organização criminosa especializada em falsificar alvarás de soltura, usados para liberar presos no estado do Rio.

Entre os beneficiados pelo esquema está um dos maiores traficantes de armas do país, condenado a 27 anos de prisão, além de outros condenados por crimes graves, que tiveram a soltura efetivada com base em documentos judiciais falsos.

Depois de cumprimento da prisão em flagrante, o casal foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal, enquanto aguarda julgamento.

A dupla responderá pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no durante as investigações.

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