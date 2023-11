Casal é preso transportando maconha em carro adulterado e com placas clonadas

A- A+

O casal trafegava em um carro adulterado, com placas clonadas e 126 quilos de maconha, na BR 232, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, na noite desta terça-feira (7). Os entorpecentes estavam distribuídos em sacolas e ocupavam os espaços do banco traseiro e o porta-malas.

No momento da interceptação, os agentes faziam uma ronda no km10 da rodovia, quando deram ordem de parada a um carro com placas do Mercosul. Durante a abordagem, a equipe percebeu o odor típico da maconha e encontrou as diversas sacolas.

Em consulta ao carro, foram encontrados diversos sinais de adulteração e constatado que a placa era clonada. O veículo havia sido alugado de uma locadora e nunca foi devolvido.

O casal foi encaminhado junto com a droga à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, em Jaboatão. Eles podem responder por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

