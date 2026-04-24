A- A+

CRIME Casal é preso um dia depois de ameaçar com faca e roubar motorista de ônibus no Recife De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem tem 26 anos e a mulher tem 38

Um casal foi preso em flagrante após render com uma faca e roubar o motorista de um ônibus no Recife. O crime aconteceu na noite da terça-feira (21), na avenida Sul, nas imediações da rua Imperial, Zona Oeste da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, que tem 26 anos, e a mulher, que tem 38, foram presos na noite da quarta (22). Eles foram encontrados após investigação da corporação.

Crime foi gravado por câmeras de segurança

Inicialmente, os suspeitos negaram o delito, mas depois "confessaram o crime ao serem confrontados com imagens de câmeras de segurança, nas quais se reconheceram".

As imagens, inclusive, foram compartilhadas com a reportagem. No vídeo, os dois primeiro aparecem seguindo viagem normalmente no ônibus: o homem está sentado em um banco preferencial na cabine, enquanto a mulher permanece de pé ao lado da porta do ônibus.

Quando o coletivo para, os dois entram em ação. No momento em que a porta é aberta, a mulher desce os degraus e observa a movimentação do lado de fora, enquanto o homem surpreende o motorista por trás e põe uma faca contra o seu pescoço.

A ação inteira dura cerca de um minuto. Após roubarem os pertences da vítima, os dois deixam o local.

Quando foram levados à delegacia, ambos foram reconhecidos pela vítima. A polícia os autuou em flagrante delito.

"Após a realização dos procedimentos, ambos foram apresentados em audiência de custódia e ficaram à disposição da Justiça", completou a corporação.

Veja também