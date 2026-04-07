Casal ferido em desabamento no Recife teve politraumatismos e segue internado no HR
Unidade de saúde atualizou quadro de saúde pela manhã
Poucas horas após o desabamento de parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro do Recife, o Hospital da Restauração (HR) atualizou, nesta terça-feira (7), o estado de saúde de um casal que ficou ferido e foi retirado dos escombros. Segundo a unidade de saúde, o homem de 29 anos e a mulher de 31 sofreram politraumatismo e estão internados com quadro de saúde estável.
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O desabamento resultou em quatro vítimas. Duas morreram. Segundo os vizinhos, as vítimas fatais se chamavam Simone e Fabiano (ambos sem sobrenome identificado). Eles eram casados.
Já entre os feridos resgatados, os vizinhos alegam que estavam Carolaine (sem sobrenome identificado) e Sidclei Oliveira de Brito, de 24 anos.
Mais cedo, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta de chuvas para vermelho na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).
O que fazer?
A Defesa Civil mantém plantão permanente 24 horas. Em casos de ajuda, a população deve ficar atenta e acionar o órgão através dos telefones de contato: 0800.0813400 e (81) 3036-4873. A ligação é gratuita.
Telefones úteis
Defesa Civil Recife: 0800 081 3400
Defesa Civil PE: (81) 3181-2490
CTTU: 0800 081 1078
APAC: (81) 3183-1000
Bombeiros: 193
SAMU: 192
EMLURB: 156
Neoenergia: 0800 282 5599