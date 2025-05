A- A+

Um casal inglês morreu no último sábado (10) após o carro em que estavam, uma Ferrari 488 avaliada em £300 mil (cerca de R$ 2,2 milhões), sair da estrada e cair no rio Yuso, na região montanhosa de León, no norte da Espanha. O acidente ocorreu durante um rali de supercarros com cerca de 20 participantes da Inglaterra.

As vítimas, um homem de 78 anos e uma mulher de 58, faziam parte do grupo que percorria a estrada N-621, conhecida por suas curvas acentuadas e vistas panorâmicas. O veículo, que pode atingir até 330 km/h, perdeu o controle em um trecho sinuoso, capotou e caiu de cabeça para baixo no rio.

Equipes de resgate levaram mais de seis horas para acessar o local e retirar os corpos, devido à vegetação densa e à posição do carro submerso.

Ainda não se sabe se o casal morreu no impacto ou se afogou. Autoridades locais investigam a possibilidade de o motorista ter sofrido um mal súbito.

— Um carro como esse exige muito cuidado. Talvez tenha havido uma emergência médica — disse o comentarista José Antonio Gutiérrez Sampedro ao jornal The Sun.

