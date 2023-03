A- A+

Um casal invadiu as dependências do Hospital Barão de Lucena (HBL), localizado na Iputinga, na Zona Oeste do Recife, na tarde de quinta-feira (30), e trocou tiros com vigilantes após tentar assaltar funcionários. Segundo a direção da unidade de saúde, ninguém ficou ferido.

Os atendimentos a pacientes também não foram afetados. A arma de uma vigilante foi roubada pelos assaltantes.

Na área externa, onde fica o estacionamento do HBL, os assaltantes, ao saírem do hospital, começaram a atirar contra os vigilantes, que reagiram e revidaram.

"A direção do HBL está acompanhando o andamento do caso junto à Polícia Militar e a empresa contratante dos profissionais, prestando assistência aos vigilantes envolvidos e fornecendo as informações necessárias para a apuração da ocorrência", afirmou o hospital, que também ressaltou que a empresa terceirizada acionou a PM para relatar o fato e registrar Boletim de Ocorrência.

"Por fim, o HBL reforça que irá iniciar contato com a SES-PE para incremento das ações de segurança nas dependências do serviço de saúde", informou a unidade de saúde.

