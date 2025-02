Casal levado de apartamento em João Pessoa por caracterizados de policiais é encontrado morto na RMR

A- A+

Um homem e uma mulher de Pernambuco foram sequestrados por homens caracterizados de policiais civis em um apartamento em João Pessoa, e encontrados mortos a tiros, horas depois, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



O sequestro foi registrado na madrugada na quarta-feira (5), no bairro da Mangabeira, e gravado por câmeras de segurança do prédio onde as vítimas moravam.



Informações iniciais apontam que as vítimas, identificadas como Alex Bruno Silva dos Santos, de 28 anos, e Maria Letícia Sousa da Silva, de 26, residiam no imóvel em João Pessoa desde julho de 2024.



Imagens do circuito de segurança do local mostram a chegada de quatro homens em dois carros. Eles usavam coletes, estavam encapuzados e em posse de armas.



A gravação também mostra o momento em que o casal é levado do imóvel.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), horas depois, Alex Bruno e Maria Letícia foram encontrados mortos, com marcas de tiros, em Igarassu, na RMR.



O duplo homicídio consumado está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios/DHMN. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.



"As diligências foram iniciadas imediatamente e seguirão até a completa elucidação", afirmou a PCPE, destacando que outras informações serão repassadas em momento oportuno.

