Casal negro é agredido em supermercado do grupo Carrefour em Salvador

A- A+

As agressões sofridas por um casal negro na parte área externa de um supermercado em Salvador, na Bahia, após elas suspostamente terem furtado, na última sexta-feira (5), sacos de leite em pó, serão investigadas pela Polícia Civil. Depois das agressões, as vítimas ainda não foram localizadas.

As imagens das agressões, que viralizaram nas redes sociais, são anônimas, mas a suspeita é de que o autor seja um dos agressores. As primeiras informações dão conta que os suspeitos são funcionários do Big Bompreço do bairro de São Cristóvão, o que foi negado pela Rede Carrefour, responsável pelo estabelecimento.

Por nota, a Polícia Civil afirmou que não houve registro oficial do caso na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, mas a unidade tomou conhecimento do crime ao ter acesso aos vídeos e dará início às apurações.

O supermercado disse ter realizado "uma denúncia de agressão e lesão corporal à Polícia Civil", que foi "foi registrada eletronicamente, e encaminhada à 12ª Delegacia Territorial, em Itapuã", sob o de número 2023/0000257096-0.

A Rede Carrefour garante que demitiu membros da equipe de prevenção da loja e a liderança da unidade ao tomar conhecimento das agressões. Também disse que reincidiu o contrato com a prestadora de serviço que fazia a segurança da área externa.

As agressões

O vídeo mostra um homem e uma mulher sendo xingados e agredidos com tapas no rosto. Em determinado momento da gravação, é possível ver a mulher mostrando uma mochila com os sacos de leite em pó. Ela e assume o furto e alega que precisava dar o leite para a filha.

Não se sabe o que aconteceu com os dois, que não foram identificados, após o ocorrido. O furto, dependendo da quantidade de produtos, pode ser enquadrado como famélico, ou seja, motivado pela necessidade de sobrevivência, na maioria das vezes para matar a fome.

Veja também

Recife Incêndio atinge loja no bairro de São José, área central do Recife