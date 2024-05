Casal pula de carro em movimento e veículo cai em ribanceira em seguida; veja vídeo

A- A+

Uma câmera de segurança flagrou um momento, no mínimo, inusitado onde um casal salta de um carro em movimento e, logo em seguida, o automóvel cai em uma ribanceira. O incidente aconteceu no último sábado (27), na pista da rodovia SC-410, em São João Batista, cidade da Região Metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina.

As imagens foram fornecidas Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na terça-feira (30), e têm viralizado na internet. Apesar de não saber o que realmente aconteceu, a suspeita é de que ocorria uma briga de casal.

No vídeo, nota-se um homem saindo do carro enquanto este continua em movimento, correndo em direção ao outro lado da pista. Enquanto isso, a mulher ao volante acaba colidindo com um muro antes de retornar à via.

Logo após dar ré, a condutora acelera o veículo em direção à ribanceira do lado oposto da pista e salta antes que o carro caia. Afastado, o homem permanece imóvel, observando a mulher no chão.

A polícia não sabe o que ocorreu exatamente, porém acredita que a situação tenha sido ocasionada devido a uma briga de casal. Segundo a corporação, a suspeita é que os dois estivessem discutindo antes do passageiro sair do carro em movimento. O Corpo de Bombeiros também estive na rodovia, mas os envolvidos não estavam mais no local.

De acordo com testemunhas, a mulher tinha sangramento na cabeça, mas nenhum dos dois aceitou ajuda. Ambos abandonaram o local e foram embora caminhando. O veículo ficou preso em árvores, antes de atingir o rio no fim da ribanceira.

