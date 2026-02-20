A- A+

Saúde Casal que bebia 12 litros de Coca-Cola revela como perdeu um total de 264 quilos Alimentação foi a principal mudança feita por Dawid e Rose-Mari Lombard

O que muitas vezes pode parecer um período difícil em família, também pode ser um ponto importante de recomeços. Dawid e Rose-Mari Lombard, que bebiam 12 litros de Coca-Cola por dia e conviviam com uma intensa compulsão alimentar, resolveram mudar a forma como viviam pelo medo de fazer com que o filho virasse um órfão.

"A caminho do McDonald's, parávamos no KFC para um lanche rápido, e quando tínhamos vontade de algo doce à noite, nos deliciávamos com chocolates", relata Dawid, de 39 anos.

O morador de Winnie Mandela (antigamente Brandfort), na África do Sul, chegou a pesar 294 kg e recebeu um aviso dos médicos: eram altas as complicações de saúde, que não eram poucas, se tornarem um futuro óbito. Enquanto Rose-Mari pesava 146 kg na mesma época.

Dawid foi diagnosticado com pressão alta, diabetes tipo 2, inflamação e apneia do sono. Além disso, tinha mobilidade limitada devido ao seu peso, o que fez com que precisasse se demitir do emprego.

"Meu filho tem que usar camisas de rúgbi sub-16 aos 10 anos de idade. Digo isso com vergonha – vi meu filho na mesma situação em que eu estava na idade dele e desejei uma vida melhor para ele", conta, em entrevista ao DailyMail.

Em 2024, eles resolveram iniciar uma mudança radical. Dawid perdeu 183 kg, enquanto Rose-Mari conseguiu emagrecer 81 kg. O casal, que anteriormente só conseguia andar com consistência 100 metros por dia, agora chega à marca de 5 km diariamente.

Após seis meses correndo, eles também passaram a fazer musculação. Durante o processo, o filho do casal perdeu 10 kg.

Atualmente, o tratamento de Dawid e Rose-Mari inclui um plano alimentar elaborado por uma nutricionista e injeções de um hormônio que regula os níveis de glicose e açúcar no sangue.

"Nós nos permitimos um refrigerante de vez em quando, mas apenas os sem açúcar. Mas, na maior parte do tempo, vivemos da água", diz Rose-Mari.

