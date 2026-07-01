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Casal que escalou Empire State Building para pedido de casamento é detido

O Empire State Building tem um mirante aberto ao público, mas o acesso aos pontos mais altos do prédio é proibido

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Duas pessoas escalam o Empire State Bulding, em Nova YorkDuas pessoas escalam o Empire State Bulding, em Nova York - Foto: Timothy A. Clary / AFP

Duas pessoas foram detidas nesta quarta-feira (1º), depois de escalarem uma antena no topo do Empire State Building, o famoso arranha-céus de Nova York, para um aparente pedido de casamento.

O casal, vestido de preto e com o rosto coberto, estendeu um cartaz na parte mais alta do prédio de 443 metros, que dizia: "Quando o poder do amor vence o amor pelo poder, o mundo conhece a paz".

"Dois indivíduos foram detidos sem incidentes. Não há registros de feridos. As acusações estão pendentes e a investigação continua", disse à AFP um porta-voz da polícia de Nova York.

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Em certo momento, o homem se ajoelhou e pareceu pedir a mulher em casamento. Em seguida, os dois se beijaram e se abraçaram.

O Empire State Building tem um mirante aberto ao público, mas o acesso aos pontos mais altos do prédio é proibido.

Não está claro como o casal conseguiu chegar até a antena.

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