JABOATÃO

Casal acusado de incendiar casa de vizinhos em briga motivada por gato é condenado à prisão

Sentença determina que ambos os réus cumpram as penas de mais de 50 anos em regime fechado

Revoltados, moradores tocaram fogo em pertences dos suspeitos, que fugiram após o crimeRevoltados, moradores tocaram fogo em pertences dos suspeitos, que fugiram após o crime - Foto: Redes sociais/Reprodução

A Justiça de Pernambuco, por meio da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes condenou a mais de 50 anos de reclusão o casal responsável por causar um incêndio na casa dos vizinhos, que vitimou uma mulher de forma fatal. 

O caso, registrado no início deste ano, chocou a comunidade do bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O ataque foi praticado após uma discussão entre vizinhos que teria sido motivada por um gato. 

Na ocasião, o casal ateou fogo na única saída da casa, o que dificultou o resgate das vítimas. 

"Foram para o banheiro tentar se salvar e acabou que as pessoas escutaram o grito de socorro. Quando foram resgatar eles já estavam todos desmaiados, tinham respirado muita fumaça", contou um familiar das vítimas à Folha de Pernambuco.

Os quatro moradores da casa chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No entanto, a filha mais velha do casal, identificada como Samara Cristina André, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Condenação
Os acusados identificados como Diego Henrique Melo da Silva Filho e Maria Stephannie da Silva Vieira foram condenados por homicídio qualificado com os agravantes de motivo fútil, por meio cruel e sem dar chance de defesa.

O casal também foi condenado pela tentativa de homicídio qualificado contra os pais e a irmã de Samara.

Diego deverá cumprir uma pena de 51 anos e 2 meses de reclusão. Já Maria Stephannie foi condenada a 69 anos e 2 meses de reclusão. Ambos as penas deverão ser cumpridas em regime fechado.

