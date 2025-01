Casal russo campeão mundial de patinação estava em avião que caiu nos EUA; saiba quem são

A- A+

Os patinadores Evgenia Shishkova, de 52 anos, e Vadim Naumov, de 55, estão entre as vítimas fatais do acidente envolvendo o avião da American Airlines na noite de quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Brasília). O casal foi o primeiro a ser identificado após a colisão da aeronave com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos que transportava três soldados, segundo o jornal britânico The Mirror.

Shishkova e Naumov, ambos nascidos em Leningrado, eram figuras celebradas na patinação artística em duplas, representando a União Soviética e, mais tarde, a Rússia. Eles conquistaram o Campeonato Mundial em 1994 antes de se mudarem para os Estados Unidos em 1998, onde passaram a atuar como treinadores.





Segundo relatos, estavam retornando do National Development Camp, acompanhados por um grupo de jovens patinadores.

O avião da American Airlines, que transportava 64 pessoas (60 passageiros e quatro tripulantes), vinha de Wichita, Kansas, e tentava pousar no Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. No entanto, a aeronave colidiu no ar com um helicóptero Black Hawk enquanto se aproximava do destino final. A organização US Figure Skating confirmou que muitos de seus atletas estavam a bordo do avião, conforme declarado em comunicado:

"Esses atletas, treinadores e familiares estavam retornando do National Development Camp, realizado em conjunto com o Campeonato Nacional de Patinação Artística dos EUA em Wichita, Kansas. Estamos devastados por essa tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações. Continuaremos acompanhando a situação e divulgaremos mais informações assim que estiverem disponíveis."

O filho do casal, Maxim Naumov, de 23 anos, não estava viajando com os pais, apesar de ter competido no Campeonato Nacional de Patinação Artística em Kansas City. Maxim, que terminou em quarto lugar na competição em Wichita, havia deixado Kansas na segunda-feira junto com o patinador americano Anton Spiridonov.

