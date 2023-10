A- A+

RESGATE Casal sequestrado em Israel sobrevive após distrair extremistas do Hamas com café e biscoitos David e Rachel foram mantidos como reféns por mais de 15 horas em Ofakim; dupla foi resgatada pelas forças de segurança israelenses

Um casal de israelenses relatou como conseguiu sobreviver após ser mantido refém por mais de 15 horas por extremistas do Hamas. Identificados como David e Rachel, eles distraíram os terroristas dando-lhes café e biscoitos. Com isso, conseguiram ganhar tempo e serem resgatados pelas forças israelenses na cidade de Ofakim, no sul do país, na madrugada de domingo. Na véspera, o Hamas havia lançado uma ofensiva-relâmpago contra Israel.

Em entrevista à mídia de Israel, David e Rachel contaram que foram constantemente ameaçados de morte durante o sequestro. A dupla foi libertada depois que a polícia invadiu o apartamento do casal. Quando as forças de segurança chegaram, houve um intenso tiroteio.

— Pude ver que eles estavam com raiva — disse Rachel ao Canal 12. — Perguntei se eles estavam com fome. Preparei café e biscoitos para eles — explicou.

— Ela os deixava loucos, ficava perguntando se eles queriam alguma coisa — acrescentou David, enquanto sorria ao lembrar da situação.

Invasão e sequestro

O casal relatou que foi feito refém por cinco homens armados do Hamas que entraram pela janela de um quarto.

— Eles tinham maldade, vieram para matar — disse David.

— Eu disse ao meu marido: 'Se morrermos, morreremos juntos — afirmou Rachel à mesma rede de televisão.

David explicou que ele e a mulher não foram espancados pelos extremistas. Mas os membros do Hamas teriam dito que se tornariam "mártires".

— Eles ameaçaram nos matar — disse David, que já havia sofrido um ataque cardíaco. — Eu estava tremendo e suando — acrescentou.

Operação de resgate

As forças israelenses resgataram o casal após perceberem que estavam sendo alvejadas a partir do prédio onde David e Rachel moram. Os militares então planejaram lançar uma granada ao prédio para matar os extremistas, mas foram advertidos por vizinhos que haviam pessoas sequestradas e mantidas reféns dentro do imóvel.

Arkadi Schuster, superintendente das forças de segurança israelense, disse ao Times Of Israel que foram abertas negociações. Os extremistas teriam exigido comida, água e celulares, além de medicamento para um deles que foi ferido na troca de tiros anterior. Um dos membros do Hamas foi morto na ação.

Durante as negociações, um dos extremistas chegou a segurar uma granada de mão sobre a cabeça de Rachel, tendo removido o pino. Outro sentou-se no topo da escada apontando uma arma para a polícia. O resgate foi finalizado por volta das 2h30 deste domingo.

— Estávamos muito próximos dos terroristas, mas fomos salvos. Agradeço a Deus por estar viva, não consegui acreditar — afirmou Rachel.

— Eu pulei na minha esposa. Os tiros vieram sobre nós, bem perto da minha cabeça. Não sei como sobrevivi — descreveu David.

