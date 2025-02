Casal será reembolsado após comprar mansão de R$ 229 milhões em Londres infestada por traças

A- A+

Um casal será reembolsado após comprar uma mansão de 32 milhões de libras (cerca de R$ 229 milhões) em Londres que estava infestada por traças. As informações são de reportagem do jornal britânico The Guardian.



Iya Patarkatsishvili e o Yevhen Hunyak compraram a Horbury Villa, uma casa vitoriana de sete quartos em Notting Hill em maio de 2019. A propriedade conta com piscina, spa, academia, adega, biblioteca e cinema.



Dias após se mudar, o casal notou sinais de uma infestação que acabou destruindo roupas e arruinando seus vinhos. Eles processaram o vendedor da casa na tentativa de reverter a compra No auge da infestação, Hunyak alegou que matava cerca de 100 insetos por dia.





Antes de comprar a propriedade, o casal e sua equipe visitaram a casa pelo menos 11 vezes. Nesta segunda-feira (10), a Justiça decidiu que o vendedor, corretor imobiliário de alto padrão, deu respostas "falsas" sobre o estado da propriedade no oeste de Londres e "não revelou honestamente" a "infestação grave".



O juiz reconheceu que o vendedor não tentou enganar deliberadamente os compradores, mas acrescentou que ele "simplesmente queria vender a casa e seguir em frente" e sabia que a revelação do problema faria a venda "desmoronar".



O juiz ordenou que a venda fosse anulada, com o vendedor sendo obrigado a reembolsar o valor da compra, descontando cerca de 6 milhões de libras pelo uso da propriedade pelo casal. O corretor também foi condenado a pagar ao casal um adicional de 4 milhões de libras em indenizações pela infestação, incluindo 15 mil libras por roupas arruinadas 3,7 milhões de libras pagos em imposto de transação imobiliária.



O advogado do vendedor disse que ele foi honesto ao responder sobre uma possível infestação anterior por "pragas", tendo dito que a propriedade já havia tido problemas com traças, mas que "traças não são pragas e, portanto, não eram relevantes para essa consulta".

