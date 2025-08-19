A- A+

ESTADOS UNIDOS Casal é atingido por SUV enquanto comia em lanchonete nos EUA; veja vídeo Nina Unrated e Patrick Blackwood estavam sentados numa mesa do restaurante quando o carro surge e colide contra eles

Um casal foi atingido por um carro SUV enquanto comia em uma lanchonete em Houston, nos Estados Unidos.

O incidente aconteceu durante a gravação de um vídeo. Nina Unrated e Patrick Blackwood estavam sentados numa mesa do restaurante quando o carro surge e colide contra eles.

O vídeo que mostra o momento repercute na internet e já acumula milhões de visualizações. É possível ver quando a SUV atinge o casal. Assista:



Nina e Patrick classificaram o episódio como uma "experiência de quase morte".

"Estou imensamente grata por estar viva depois que uma SUV atravessou a parede de vidro e destruiu tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um programa de comida. O carro veio do nada e bateu diretamente em nós no exato momento em que eu mordia um delicioso sanduíche de salmão. Do nada. Mas sobrevivemos. Essa poderia ter sido nossa última refeição", afirmou Nina em publicação nas redes sociais.

A imprensa local relatou que o casal teve apenas ferimentos leves, que foram causados por estilhaços de vidro. Os dois foram a um hospital, receberam tratamento e foram para casa.

Ao site TMZ, o dono do restaurante disse que a motorista do veículo não se feriu. Ela irá arcar com os danos materiais.



