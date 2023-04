A- A+

Recife Casal tem carro roubado no momento em que chegava em condomínio no Espinheiro, Zona Norte do Recife O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (18), na rua Santo Elias, e foi gravado por câmeras de segurança da área

Um casal teve um carro roubado no momento em que chegava em um condomínio, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu na noite da última terça-feira (18), na rua Santo Elias, e foi gravado por câmeras de segurança da área.

Nas imagens é possível verificar o momento em que o carro do casal chega na entrada do edifício. Um outro veículo surge logo em seguida.

Dois homens descem e vão em direção ao carro das vítimas. Um dos criminosos aparece nas imagens com uma arma em punho.

O casal sai do carro enquanto os criminosos entram e levam o veículo, que segue em direção da avenida Conselheiro Portela.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com as polícias Civil e Militar para apurar outras informações sobre o caso, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

