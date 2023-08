A- A+

MUNDO Casal vende filho de oito meses para comprar iPhone 14, na Índia Motivação do crime foi comprar um novo celular para fazer registros de uma viagem planejada no leste do país

O casal suspeito de vender o próprio filho, de apenas oito meses, na região da Bengala Ocidental, leste da Índia, teria cometido o crime para comprar um iPhone 14 com o lucro. Os pais da criança desejavam fazer vídeos para as redes sociais em uma viagem pela Bengala.



A vizinhança do casal, identificado pelo jornal local Times of India como Sathi e Jaydev Ghosh, passou a desconfiar depois de perceberem a ausência do bebê na casa após a compra do aparelho novo, de alto custo, vendido por em média R$ 5 mil. A mãe da criança foi presa, mas o pai segue foragido.

De acordo com a publicação, os pais não demonstraram preocupação com a distância do filho. Eles teriam tentado convencer a vizinhança de que o bebê estava passando um período com familiares, porém, as suspeitas continuaram. Além disso, antes da venda da criança, Ghosh teria também tentado vender a filha de sete anos.



O bebê foi encontrado na cidade de Khardaha, na Bengala Ocidental e a mulher que o comprou também foi presa por tráfico humano, afirma a reportagem.



Não é a primeira denúncia de crime de tráfico humano com a motivação de comprar itens materiais com o lucro na Índia. Em Jalpaiguri, também na Bengala Ocidental, um orfanato foi acusado de vender bebês por valores a partir de 100.000 rúpias indianas, equivalente a R$ 5, 8 mil.

Veja também

SAÚDE Preenchimento labial: complicações do procedimento viralizam no TikTok; saiba os riscos