Casamento coletivo abre inscrições para oficializar gratuitamente a união de 300 casais no Recife
Cerimônia será realizada em agosto; podem participar casais que pelo menos um dos noivos more na capital pernambucana
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Defensoria Pública de Pernambuco abrirão, nesta quarta-feira (2), as inscrições para mais uma edição do casamento coletivo gratuito no Recife.
Ao todo, 300 casais poderão oficializar a união civil sem custos. A cerimônia está marcada para o dia 28 de agosto, às 15h, no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da cidade.
As inscrições seguem até o dia 17 de julho e serão realizadas das 9h às 15h, no auditório da Defensoria Pública de Pernambuco, localizado na Rua Manoel Borba, nº 640, no 9º andar, no bairro da Boa Vista.
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Podem participar casais em que pelo menos um dos noivos resida no Recife. Para efetuar a inscrição, os solteiros devem apresentar a certidão de nascimento.
Já os divorciados precisam levar a certidão de casamento com averbação do divórcio, além da cópia da sentença judicial ou do termo de audiência que decretou a separação. No caso dos viúvos, é necessário apresentar a certidão do casamento anterior acompanhada da certidão de óbito do cônjuge.
As certidões de nascimento e casamento devem ter sido emitidas há, no máximo, 90 dias antes da cerimônia
Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, como o RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Trabalho física e de um comprovante de residência recente em nome de um dos noivos, desde que com endereço no Recife.
Quem não possuir o documento poderá preencher uma declaração de residência disponibilizada pela Defensoria Pública.
Desde 2023, o casamento coletivo promovido pelo TJPE em parceria com a Defensoria Pública já oficializou a união de 1.159 casais. Foram 500 casamentos realizados em 2023, outros 300 em 2024 e mais 359 em 2025.
Segundo o coordenador-geral do Núcleo de Conciliação do TJPE, o juiz José André Machado Barbosa Pinto, a ação já se consolidou como uma tradição no Estado.
“Os casamentos coletivos realizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, já são uma tradição. Como fruto dessa parceria, nos últimos anos, mais de mil casais viram o nascimento da formalização de direitos e deveres inerentes ao casamento. É um momento de alegria e satisfação compartilhado pelos noivos e por todos que participam da organização de tão importante evento”, afirmou.
O defensor público-geral de Pernambuco, Clodoaldo Battista de Sousa Teixeira, destacou que a iniciativa vai além da oficialização da união e representa uma ferramenta de inclusão e acesso a direitos.
“Mais do que a formalização de uma união, esta ação representa o reconhecimento de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e a promoção da dignidade humana. Para a Defensoria Pública, é motivo de grande alegria renovar, mais uma vez, essa valiosa parceria institucional, permitindo que centenas de famílias possam celebrar sua história de vida com segurança jurídica, inclusão e respeito.", disse.