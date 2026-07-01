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PERNAMBUCO Casamento coletivo abre inscrições para oficializar gratuitamente a união de 300 casais no Recife Cerimônia será realizada em agosto; podem participar casais que pelo menos um dos noivos more na capital pernambucana

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Defensoria Pública de Pernambuco abrirão, nesta quarta-feira (2), as inscrições para mais uma edição do casamento coletivo gratuito no Recife.

Ao todo, 300 casais poderão oficializar a união civil sem custos. A cerimônia está marcada para o dia 28 de agosto, às 15h, no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da cidade.

As inscrições seguem até o dia 17 de julho e serão realizadas das 9h às 15h, no auditório da Defensoria Pública de Pernambuco, localizado na Rua Manoel Borba, nº 640, no 9º andar, no bairro da Boa Vista.

Podem participar casais em que pelo menos um dos noivos resida no Recife. Para efetuar a inscrição, os solteiros devem apresentar a certidão de nascimento.

Já os divorciados precisam levar a certidão de casamento com averbação do divórcio, além da cópia da sentença judicial ou do termo de audiência que decretou a separação. No caso dos viúvos, é necessário apresentar a certidão do casamento anterior acompanhada da certidão de óbito do cônjuge.

As certidões de nascimento e casamento devem ter sido emitidas há, no máximo, 90 dias antes da cerimônia

Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, como o RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Trabalho física e de um comprovante de residência recente em nome de um dos noivos, desde que com endereço no Recife.

Quem não possuir o documento poderá preencher uma declaração de residência disponibilizada pela Defensoria Pública.

Desde 2023, o casamento coletivo promovido pelo TJPE em parceria com a Defensoria Pública já oficializou a união de 1.159 casais. Foram 500 casamentos realizados em 2023, outros 300 em 2024 e mais 359 em 2025.

Segundo o coordenador-geral do Núcleo de Conciliação do TJPE, o juiz José André Machado Barbosa Pinto, a ação já se consolidou como uma tradição no Estado.

“Os casamentos coletivos realizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, já são uma tradição. Como fruto dessa parceria, nos últimos anos, mais de mil casais viram o nascimento da formalização de direitos e deveres inerentes ao casamento. É um momento de alegria e satisfação compartilhado pelos noivos e por todos que participam da organização de tão importante evento”, afirmou.

O defensor público-geral de Pernambuco, Clodoaldo Battista de Sousa Teixeira, destacou que a iniciativa vai além da oficialização da união e representa uma ferramenta de inclusão e acesso a direitos.

“Mais do que a formalização de uma união, esta ação representa o reconhecimento de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e a promoção da dignidade humana. Para a Defensoria Pública, é motivo de grande alegria renovar, mais uma vez, essa valiosa parceria institucional, permitindo que centenas de famílias possam celebrar sua história de vida com segurança jurídica, inclusão e respeito.", disse.

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