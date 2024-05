A- A+

CASAMENTO Casamento coletivo acontece nesta terça-feira (28) no Compaz Ariano Suassuna No total, cerimônia vai casar 31 casais sem nenhum custo de cartório

Nesta terça-feira (28), 31 casais selecionados por meio de inscrição prévia, vão se casar de forma gratuita em um casamento coletivo organizado pelo Centro Universitário Estácio Recife.

A oficialização do matrimônio acontecerá no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, e não terá custos de cartório para o casal. Além disso, um ambiente especial será preparado para o grande sim dos noivos.

“Todo o trâmite para o casamento foi articulado pela Estácio Recife e conseguimos, por meio de parcerias, diversas surpresas para tornar o momento dos noivos e suas famílias ainda mais especial”, explica Glebson Barbosa, coordenador do curso de Direito da instituição.

A cerimônia será civil, celebrada por representantes do Cartório da Madalena, e contará com mesa de bolo e decoração, salgadinhos, docinhos, música para os noivos e convidados, além de fotógrafo para registrar os momentos especiais.

Inscrições

Para o próximo semestre, os casais interessados poderão realizar a inscrição a partir do mês de setembro, com mais informações divulgadas em breve.

