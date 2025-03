TJPE abre inscrições para casamento coletivo no Cabo de Santo Agostinho e em Arcoverde

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec) e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs), está com inscrições abertas de forma gratuita para casamentos coletivos nas cidades do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Para se inscrever, os casais interessados devem apresentar certidão de nascimento original e comprovante de residência, além de entregar cópias do RG e do CPF.

Caso algum dos noivos seja divorciado ou viúvo, é necessário apresentar também a certidão comprobatória. Além disso, é necessário o RG e CPF de duas testemunhas que acompanharão os cônjuges no dia da cerimônia.



Cabo de Santo Agostinho

O casamento na cidade acontece no dia 18 de maio, às 10h, no Auditório da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, localizado na Rua Dr. Geraldo Nogueira, no bairro Garapu.

O Cejusc do Cabo de Santo Agostinho disponibiliza 60 Vagas. As inscrições podem ser feitas até 25 de abril, das 8h às 14h, no Cartório de Ponte dos Carvalhos, na Avenida Prefeito Diomedes Ferreira de Melo, no Centro. Para mais informações, o telefone para contato é (81) 97903-2228.

Arcoverde

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de maio, das 9h às 16h, no Cartório de Registro Civil de Arcoverde, localizado na Av. Severiano José Freire, bairro São Miguel.

A cerimônia será realizada no dia 2 de junho, no auditório do Fórum Clóvis Padilha, situado na Rua Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, no bairro São Miguel.

No total, o Cejusc de Arcoverde oferece 30 vagas. Para mais informações, o telefone para contato é (87) 99804-2298.



